Werbewirkungsforschung Seven-One-Chef Guido Modenbach fordert mehr Verantwortung von Instituten

Guido Modenbach, Geschäftsführer Seven-One Media Foto: Seven-One Media

Guido Modenbach sorgt sich um die Medienwelt. Der Geschäftsführer von Seven-One Media, der für die Bereiche Pricing, Strategy und Research verantwortlich ist, sieht im Alltag einen Hang dazu, Werbewirkung auf die Dokumentation von Zusammenhängen zu reduzieren. Also auf Fragen wie: Wie verändert sich der Return on Investment, wenn man mehr oder weniger in eine Gattung investiert. "Aber die eigentliche Frage nach dem Warum wird relativ wenig diskutiert, obwohl diese so fundamental für viele Entscheidungen ist, zum Beispiel: Was leistet TV, was Print, was Facebook? Wie spielen diese Dinge zusammen?"