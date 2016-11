Werbevermarktung G+J übernimmt Anzeigenabwicklung für den "Spiegel"

Bekannt war, dass der "Spiegel" diese Funktionen ausgliedern will; 14 Vollzeitstellen fallen dadurch in der Vermarktungssparte Spiegel QC weg. Fünf Verlage und Dienstleister hatten sich um den Auftrag beworben – darunter neben G+J EMS auch Burdas Ende 2015 outgesourcte Firma Ad Tech Factory. Seitdem sucht Burdas Dispositions-Dienstleister, der sich unter anderem mit Hoffnungen auf den "Spiegel"-Auftrag auch ein Büro in Hamburg gegönnt hat, nach externen Mandanten und Mitgesellschaftern.

Beim "Spiegel"-Auftrag muss man wissen, dass G+J mit 25,5 Prozent am "Spiegel" beteiligt ist. Dass der Großverlag nunausgeübt hat, ist dennoch unwahrscheinlich: Denn der "Spiegel" gehört mehrheitlich seinen Mitarbeitern und hat erst jüngst bei der Vergabe seines Content-Widget-Auftrags an Outbrain (und eben nicht an die G+J-Tochter Ligatus) einen eigenen Kopf bewiesen.Möglich ist indes, dass G+J EMS politisch niedrige Dienstleistungspreise geboten hat, um mit der "Spiegel"-Vermarktungzu kommen und, so wohl die Hoffnung, diese eines Tages ganz übernehmen zu können. Mehr zu den Themen Größe und Allianzen in der Verlagsvermarktung lesen Abonnenten in der HORIZONT-Ausgabe 47/2016 vom 24. November. rp