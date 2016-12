Weihnachtsgrüße Axel Springer wünscht mit Mannequin Challenge frohe Weihnachten

Axel Springer hat das mit dem Innehalten zum Jahresende mal ganz wörtlich genommen: Für einen Weihnachtsgruß haben Mitarbeiter von Axel Springer und Tochterunternehmen auf der ganzen Welt an der Mannequin Challenge teilgenommen.

Axel Springer Mannequin Challenge

Das knapp zweiminütige Youtube-Video zeigt den Newsroom der "Bild", wo unter anderem Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg zu sehen ist, die Caféteria der Springer-Tochter Idealo sowie Büroszenen aus der Leisure Group in den Niederlanden, bei E-Marketer in New York und Blic Zena in Serbien.Auch der komplette Vorstand von Axel Springer inklusive Vorstandschef Mathias Döpfner hat für die Mannequin Challenge stillgehalten. Über welche Nachricht sich Vermarktungsvorstand Andreas Wiele gerade echauffiert, ist leider nicht überliefert. dh