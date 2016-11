Wegen vollverschleierter Muslimin NDR-Rundfunkrat beschäftigt sich mit "Anne Will"-Talkshow

ARD-Talkmasterin Anne Will Foto: ARD/Marco Grob

Der NDR-Rundfunkrat wird sich in seiner Sitzung am 2. Dezember mit der der jüngsten ARD-Talkshow von "Anne Will" beschäftigen, in der eine vollverschleierte Muslimin zu Gast war. Das teilte die Rundfunkratsvorsitzende Ursula Thümler am Dienstag auf Anfrage mit. Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) darüber berichtet, dem mehr als 30 Tageszeitungen ("Hannoversche Allgemeine Zeitung", "Neue Presse", "Ostsee Zeitung") angehören.