Wegen Prank-Video Polizei ermittelt gegen Youtube-Star Leon Machère

Youtube-Star Leon Machère gab sich als Polizist aus und hat jetzt Ärger am Hals. Foto: Screenshot Youtube

Youtube-Star Leon Machère (24) hat mal wieder Ärger mit der Polizei. Weil er in einem Video mit Blaulicht durch die Hamburger Innenstadt gefahren ist und Passanten anhielt, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Amtsanmaßung eingeleitet, wie die Polizei am Dienstag in Hamburg bestätigte.