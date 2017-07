Wegen G20-Krawallen "Stern" zieht Erscheinungstag auf Mittwoch vor und erweitert Heftumfang

"Stern"-Chefredakteur Christian Krug Foto: Alex Grimm / Getty Images

Der G20-Gipfel und die Krawalle in Hamburg am vergangenen Wochenende bleiben auch in dieser Woche das bestimmende Thema in den Medien. Jetzt hat das Nachrichtenmagazin "Stern" bekanntgegeben, dass es in dieser Woche seinen Erscheinungstermin von Donnerstag auf Mittwoch vorzieht und den Heftumfang erweitert.