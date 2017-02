Weg.de, Etraveli und Co. Pro Sieben Sat 1 überprüft Reisegeschäft

Thomas Ebeling Foto: P7S1

Pro Sieben Sat 1 unterzieht das in den vergangenen Jahren aufgebaute Reise-Cluster einer Überprüfung. "Wir werden den Travelbereich einem Strategic Review unterziehen", kündigte CEO Thomas Ebeling bei der Präsentation der Bilanz 2016 heute in Unterföhring an. Zu dem Cluster gehören Firmen wie Weg.de, Billiger-mietwagen.de und dem 2015 gekauften Etraveli.