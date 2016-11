Wahlnacht in Washington Wie die deutschen TV-Sender berichten

Es ist das größte politische Ereignis des Herbstes: die US-Präsidentschaftswahl, der ungleiche Zweikampf zwischen Hillary Clinton, der Frau von Ex-Präsident Bill Clinton, und Donald Trump, dem populistisch eingestellten New Yorker Unternehmer. Auch die großen deutschen Fernsehsender haben das Duell auf ihrer Agenda. In der Wahlnacht vom 8. auf den 9. November berichten mehrere deutsche TV-Stationen über die Entscheidung. Hier die wichtigsten:

ARD:



Bild: Screenshot DonaldJTrump.com Mehr zum Thema Clinton, Trump und Co Wie die Kandidaten im US-Wahlkampf ihre Kampagnen anlegen

ZDF:

RTL:

Sat 1:



Bild: Goodby Silverstein / Screenshot Youtube Mehr zum Thema "History is watching" Der Anti-Trump-Spot von Jeff Goodby und Rich Silverstein

N-TV:

N24:

3 Sat:

Phoenix:

Nach den "Tagesthemen" führen Susan Link und Matthias Opdenhövel ab 22.45 Uhr durch "Die US-Wahlnacht im Ersten". Die ganze Nacht über soll WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn Analysen und die neuesten Zahlen aus den USA liefern - zusammen mit Infratest Dimap und amerikanischen Partnern. Im Studio kommentieren Amerika-Kenner wie Cathryn Clüver von der Harvard University, Erik Kirschbaum, Deutschland-Korrespondent der Agentur Reuters in Berlin, und Klaus Scharioth, ehemaliger Staatssekretär für Sicherheits- und Verteidigungspolitik, das Wahlergebnis.Mit eigenen Gesprächsrunden ist Sandra Maischberger Teil der Sendung. In Berlin spricht Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, mit deutschen Politikern über die Auswirkungen der Wahl. Außerhalb Deutschlands sind Ina Ruck in Washington, Markus Schmidt in New York sowie Reporter in den entscheidenden Swing States - etwa in Florida oder Ohio - und vor den Hauptquartieren der Kandidaten im Einsatz. Auch am Mittwochabend behält das Erste das Thema US-Wahlkampf im Blick, mit dem sich unter anderem ein "Brennpunkt" um 20.15 Uhr befasst.Für das ZDF führen Bettina Schausten, Matthias Fornoff, Christian Sievers und Eva-Maria Lemke ab 0.15 Uhr durch "Die Nacht der Entscheidung" live aus Berlin und Washington. Dutzende Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport, Wissenschaft und Kultur hat das ZDF angekündigt.Das Moderationsteam begrüßt unter anderen den US-Botschafter John Emerson, den ehemaligen deutschen Botschafter in Washington und Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Norbert Röttgen, den Chef von Ford Deutschland, Bernhard Mattes, den Schauspieler Walter Sittler, der auch einen US-Pass besitzt, sowie den in den USA geborenen ZDF-Moderator Steven Gätjen.In Washington sollen Studioleiter Ulf Röller und Matthias Fornoff, Leiter der ZDF-Politikredaktion, die Entwicklungen des Abends einordnen. Auch aus New York und Kalifornien berichten laut ZDF die ZDF-Reporter und damit über die vielen Zeitzonen der USA hinweg. Das ZDF rechnet mit der Veröffentlichung der ersten Prognosen und Ergebnisse ab 1.00 Uhr deutscher Zeit.Am Mittwoch bringt das ZDF um 19.25 Uhr ein "ZDF spezial" zur Wahl mit Matthias Fornoff, um 21.45 Uhr meldet sich Claus Kleber mit dem "Heute-Journal" live aus Washington.Der private Marktführer klinkt sich um Mitternacht mit dem "Nachtjournal" in die Berichterstattung aus den USA ein. Maik Meuser und Peter Klöppel moderieren durch die "Nacht der Entscheidung", schalten dabei ins RTL-Wahlstudio, in dem Kloeppel über die ersten einlaufenden Ergebnisse aus den Ostküsten-Staaten informiert.Das RTL-Frühmagazin beginnt bereits um 4.00 Uhr mit einem Schwerpunkt zur US-Wahl. Auch hier soll Kloeppel aus dem RTL-Wahlstudio zugeschaltet werden, in dem er - basierend auf den Zahlen der großen amerikanischen Networks - alle Ergebnisse und Reaktionen präsentieren will.Im Laufe des Mittwochs berichten auch die Nachrichtensendungen "Punkt 12", "RTL Aktuell" und wiederum das "Nachtjournal" schwerpunktmäßig über das Ergebnis und die Folgen für Amerika und die Welt.Der Privatsender steigt mit einer "Akte Spezial"-Ausgabe über den kontrovers diskutierten Kandidaten Trump um 22.15 Uhr in die Wahlberichterstattung ein. Um 23.10 Uhr folgt die "Focus-TV-Reportage" mit einem Bericht über Trumps Anhänger. Um 3.05 Uhr melden sich die Nachrichten mit den bis dahin vorliegenden Ergebnissen.Der Nachrichtensender stimmt schon frühzeitig auf die Wahlnacht ein und bringt um 19.05 Uhr die Reportage "Skurriles Amerika: Essen der Extreme", danach folgen weitere Reportagen, bis ab Mitternacht ein langes "News Spezial" zum Kampf ums Weiße Haus beginnt.Auch Konkurrent N24 startet das Programm zur Wahl frühzeitig mit einem Live-Bericht ab 18 Uhr, es folgen Reportagen, zum Beispiel um 21.05 Uhr rund um den Secret Service, die Personenschützer des Präsidenten und die Air-Force-One-Maschine, bis es um 0.10 Uhr live weitergeht.Der Gemeinschaftssender von ARD, ZDF, ORF und SRG übernimmt ab 23.45 Uhr das Signal des österreichischen ORF mit den Moderatoren Nadja Bernhard und Tarek Leitner. Aus Washington liefert Armin Wolf live Ergebnisse und Analysen.Der Nachrichten- und Ereigniskanal läutet sein Wahlprogramm um 18.30 Uhr mit dem Bericht "Die Macht hinter dem Präsidenten" ein, es folgen Reportagen wie "Die Ostküste der USA" (20.15 Uhr) oder "Verrücktes Portland" (21 Uhr), dann die Diskussion "Der Tag" (23 Uhr), bevor um Mitternacht die Live-Berichterstattung aus den USA losgeht. Carsten Rave, dpa