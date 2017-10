Vorerst als "One-Shot" Bauer launcht Magazin mit Daniela Katzenberger

Was "Barbara" Schöneberger für Gruner + Jahr ist, soll jetzt offenbar Daniela Katzenberger für die Bauer Media Group werden. Das Hamburger Medienhaus bringt demnächst ein neues Magazin rund um die Kult-Blondine an den Kiosk. Der Titel erscheint zunächst als One-Shot in einer Druckauflage von 100.000 Exemplaren. Im Erfolgsfall soll das Heft in Serie gehen.

Daniela Katzenberger bekommt ihr eigenes Magazin (Bild: Bauer Media)

Die erste Ausgabe von "Daniela Katzenberger" ist ab dem 18. Oktober erhältlich. Wer den Copypreis von 2,99 Euro für das Magazin auf den Tisch legt, wird sich nacher sicher nicht über "zu wenig Katzenberger" beschweren. Laut Bauer Media Group ist die 31-Jährige nicht nur "Ideengeberin und Inspiration für sämtliche Heftinhalte", sondern hat selber an jeder Seite mitgewirkt und diese "aktiv mit Leben gefüllt". "Das war für mich völliges Neuland, mal in den Journalismus reinzuschnuppern. Jetzt weiß ich erst, wie viel Arbeit in so einem Magazin steckt", sagt Katzenberger über diese Erfahrung.Neben den obligatorischen Einblicken in ihr Privatleben gibt die "Katze" in dem Heft Tipps rund um die Themen Mode, Beauty, Fitness, Ernährung, Shopping und Kinder. Offenbar experimentiert Bauer auch mit innovativen Formaten. So werde Katzenberger "direkt mit ihren Fans" kommunizieren und Bilder sprechen lassen, "so wie es die Fans aus dem Fernsehen und den sozialen Netzwerken gewohnt sind", teilt Bauer mit, ohne konkret zu werden."Mit dem Magazin ergänzen wir unser Portfolio um einen innovativen Titel. Wir sind stolz, dass wir Daniela Katzenberger für dieses Projekt gewinnen konnten und glauben an ihre Strahlkraft als Marke", sagt Verlagsgeschäftsführer Walter A. Fuchs. Dass es ausreichend potenzielle Leserinnen gibt, daran hat Fuchs keine Zweifel. Katzenberger ist nicht nur ein bekanntes TV-Gesicht, sondern hat auch im Social Web eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut. Auf Facebook folgen über 2,5 Millionen Fans der "Katze", auf Instagram hat sie gut 670.000 Follower. Katzenbergers eigene App „Love and Style“ gehört zudem mit über 300.000 Downloads zu den erfolgreichsten Promi-Apps. mas