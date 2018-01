Von Spiegel Daily Timo Lokoschat wechselt zur Bild

Oliver Trenkamp die digitale Abendzeitung Spiegel Daily verantwortete. Seine Karriere begann er als freier Mitarbeiter und Reporter der Münchner Abendzeitung, wo er bis zum stellvertretenden Chefredakteur aufstieg. dh

Lokoschat war bislang einer der beiden Leiter von Spiegel Daily, dem täglichen Bezahlangebot des Spiegel. Bei der Bild wird sich der Absolvent der Deutschen Journalistenschule in München als Leitender Redakteur ebenfalls schwerpunktmäßig um das kostenpflichtige Digitalangebot Bild Plus kümmern."Mit Timo Lokoschat haben wir für Bild einen engagierten und leidenschaftlichen Journalisten mit einer ausgewiesenen Expertise in Print wie Digital gewonnen, der die Chancen wie Herausforderungen bei der Entwicklung digitaler Bezahlangebote aus eigener Erfahrung bestens kennt und so insbesondere den Ausbau unseres erfolgreichen Premiumangebotes Bild Plus weiter voranbringen wird", erklärt Julian Reichelt, Vorsitzender der Bild Chefredaktionen und Chefredakteur von Bild Digital.Lokoschat war erst seit Mitte 2016 Leitender Redakteur beim Spiegel, wo er gemeinsam mit