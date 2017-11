Von Gruner+Jahr Klambt übernimmt Grazia komplett

Die aktuelle Ausgabe von Grazia © Klambt

Gruner + Jahr kehrt weiter mit eisernem Besen aus und verkauft seine Anteile an der Frauenzeitschrift Grazia an den Mitgesellschafter, die Mediengruppe Klambt. Um die Vermarktung kümmert sich auch in Zukunft G+J EMS.