Viralhit So grandios biedern sich die Niederlande bei Donald Trump an

Zondag met Lubach - Donald Trump

Even voorstellen aan Trump" landet die Show nun aber einen absoluten Viralhit: In dem dreieinhalbminütigen Film, deklariert als Botschaft der niederländischen Regierung, stellt ein Sprecher mit Trump-ähnlicher Stimme dem neuen US-Präsidenten das europäische Land vor. Message: "It's gonna be a great video."



Bild: Screenshot Youtube Mehr zum Thema #alternativefacts So reagiert das Netz auf Trumps "alternative Fakten"

America first, but the Netherlands second. Is that okay?".

Damit spielt "Zondag met Lubach" natürlich auf den Wahlslogan Trumps an ("Make America great again") sowie auf die Vorliebe des 70-Jährigen für Superlative. Aber auch andere Hinweise auf Trump finden den Weg in den Clip. Die Spanier, 80 Jahre erfolglos im Krieg gegen die Niederlande, werden beleidigt ("total scumbags", "losers"), ebenso die Mexikaner, die angeblich für den großen Ozean bezahlen mussten, den die Niederländer zu ihrem eigenen Schutz vor dem Wasser aus Mexiko gebaut hätten. Und im Freizeitpark Slagharen nahe der deutschen Grenze könne man Ponys reiten, daten und: "You can grab them by the pony". Eine Anspielung auf das unsägliche Trump-Zitat "Grab them by the pussy" Der Lohn: Bei Facebook hat der Clip nach nicht einmal 24 Stunden über 22 Millionen Views gesammelt, dabei kommt "Zondag met Lubach" dort "nur" auf eine Fan-Base von 185.000 Likes. Bei Youtube steht das offiziell hochgeladene Video ebenfalls schon bei über einer Million Views. fam