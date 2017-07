Viral-Hit Gangnam Style ist nicht mehr meistgesehenes Youtube-Video

"See You Again" von Wiz Khalifa and Charlie Puth ist die neue Nummer 1 Foto: Youtube

Youtube hat nach mehr als viereinhalb Jahren wieder ein neues meistgesehenes Video. Der Clip zum Song "See You Again" von Wiz Khalifa and Charlie Puth stieß den Dauerbrenner "Gangnam Style" des koreanischen Rappers Psy vom Thron.