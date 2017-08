Verlegerverband Hans-Joachim Fuhrmann verlässt den BDZV

Hans-Joachim Fuhrmann verlässt den BDZV nach 28 Jahren Foto: BDZV

Hans-Joachim Fuhrmann scheidet aus seinen Ämtern beim Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger zum Ende dieses Jahres aus. Er arbeitete für den BDZV seit 28 Jahren. Von 2018 an wird Fuhrmann auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin und "im besten Einvernehmen mit dem geschäftsführenden Präsidium" als Berater dem Verband verbunden bleiben. Er wolle "endlich etwas mehr Zeit für andere schöne Dinge des Lebens haben", sagte der 62-Jährige am Dienstag. "The Times They Are A-Changin'", ergänzte der Bob-Dylan-Fan.