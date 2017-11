"Variety", "New Yorker", "Spiegel", "Zeit Magazin", "GQ" Die waren die besten Cover im Oktober

Die Affäre um die sexuellen Übergriffe von Filmproduzent Harvey Weinstein zog im Oktober immer weitere Kreise. Zahlreiche Magazine griffen das Thema sexueller Missbrauch auf ihren Titelseiten auf - unter anderem der "Spiegel". Ungewohnt experimentierfreudig zeigt sich die portugiesische Ausgabe von "GQ" und der "New Yorker" entwirft ein düsteres Bild der digitalen Zukunft. Das waren die besten Cover im Oktober.

Variety

Game over: Variety bringt die Weinstein-Affäre auf den Punkt

Der Spiegel

Eindringlich: Der Spiegel-Titel zum Thema sexuelle Gewalt

The New Yorker

The New Yorker zeichnet eine düstere Zukunftsvision

GQ

Die portugiesische GQ überrascht mit einem verfremdeten Titelbild

Zeit Magazin Schlicht und einfach schön: Das Zeit Magazin über Wolken SZ Magazin Vor Google Maps brauchte man für Reisen noch Karten Flow Herbstlich: Die aktuelle Ausgabe von Flow Jessica Athaide aus Lissabon stark verfremdet wurde.



Mit ihm fing alles an: Im Oktober wurden erste Vorwürfe gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein bekannt, mittlerweile werden fast täglich neue Fälle von sexueller Gewalt publik. Netflix beendete nach Vorwürfen gegen Schauspieler Kevin Spacey seine Erfolgsserie "House of Cards", in Großbritannien trat Verteidigungsminister Michael Fallon zurück. Die Karrieren der Beschuldigten dürften allesamt beendet sein. Das US-Branchenmagazin "Variety" titelte schlicht "Game over".Der Spiegel griff das Thema in Ausgabe 43 mit der Titelgeschichte "Macht und Missbrauch" auf. Das Titelbild illustriert das Thema sexuellen Missbrauch zurückhaltend, aber trotzdem eindringlich. Die rote Krawatte des gesichtslosen Mannes auf der Schulter der Frau im Vordergrund steht symbolisch für die Übergriffe von Männern im Machtpositionen.Über die Folgen der Digitalisierung für die Arbeitswelt wird derzeit viel diskutiert. Für den New Yorker setzte R. Kikuo Johnson seine Vision einer nahen Zukunft ins Bild. Dabei sind die Roboter die neue Elite, die die überflüssig gewordenen Menschen mit ein paar Zahnrädchen abspeisen. Für seine eigene Zunft macht sich der Künstler indes keine Sorgen Das Männer-Lifestylemagazin GQ ist nicht unbedingt für große Experimente auf seinen Titelseiten bekannt. Umso positiver fällt die jüngste portugiesische Ausgabe auf, für die ein Foto der Schauspielerin