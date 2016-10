VPRT Herbstprognose TV und Radio legen 2016 zu

Florian Ruckert, Vorsitzender der Geschäftsführung der RMS Foto: Foto: Bastian Görgens für RMS

TV und Radio haben derzeit Oberwasser. Fernsehwerbung wird in diesem Jahr um 2,4 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro steigen, Radiowerbung um 1,9 Prozent auf rund 760 Millionen Euro. Dies prognostiziert der Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). Damit liegen beide Gattungen im Rahmen der Erwartungen, die der VPRT im Rahmen seiner Frühjahrsprognose veröffentlicht hatte. Auch Instream-Audio und -Videowerbung steigen stark an auf 21 Millionen beziehungsweise 400 Millionen Euro. Bei Bewegtbild fließt damit fast schon jeder fünfte Werbe-Euro in Kanäle abseits des klassischen Fernsehens.