VG Media Burda scheidet auch als Gesellschafter aus / Gabor Steingart neuer Aufsichtsrat

VG Media und Burda bestätigen dies. Laut Satzung „sollte“ ein Gesellschafter zugleich auch über Wahrnehmungsverträge an die VG Media gebunden sein, heißt es dort. Dies ist bei Burda ab 2017 nicht mehr der Fall. Daher hat die Gesellschafterversammlung in dieser Woche beschlossen, die Burda-Geschäftsanteile (8,7 Prozent) einzuziehen – und der Verlag habe diesem satzungsgemäßen Schritt zugestimmt, betont ein Burda-Sprecher. Unklar ist, ob Axel Springer den Beschluss vorangetrieben hat. Springer hatte Burdas Vertragskündigung als gesellschaftsschädigend gesehen und eine außerordentliche Versammlung beantragt, die dann aber zugunsten des regulären Treffens in dieser Woche ausfiel.

Ende September hatte zugleich die4,29 Prozent der Anteile an der VG Media übernommen. Diese waren zuvor treuhänderisch von Pro Sieben Sat 1 verwaltet worden. Beide Gesellschafterveränderungen zeigen sich nun auch im neuen Aufsichtsrat der VG Media : Michael Tenbusch, Geschäftsführer Burda Broadcast Media, ist dort ausgeschieden. Neu in der Runde ist „Handelsblatt“-Herausgeber. rp