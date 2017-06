VDZ Stephan Holthoff-Pförtner wird Europa- und Medienminister in NRW / Präsidenten-Neuwahl im November

Er präsidierte nur acht Monate lang: Stephan Holthoff-Pförtner, erst seit Anfang November Präsident des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), gibt sein Amt schon wieder auf, um Politiker zu werden. Nun drohen dem VDZ erneut Nachfolger- und Richtungsdiskussionen.

Holthoff-Pförtner, 68, soll Minister für Bundesangelegenheiten, Europa, internationale Beziehungen und Medien in der neuen schwarz-gelben Landesregierung von Nordrhein-Westfalen übernehmen. Er, ein Freund auch des verstorbenen Ex-Bundeskanzlers Helmut Kohl, gilt ebenso als Vertrauter des neuen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) und gehört der Partei seit seiner Jugend an. Holthoff-Pförtner saß im Rat der Stadt Essen, aktuell ist er Schatzmeister der CDU in NRW (Landesparteichef: Laschet), wollte dieses Amt aber nach der NRW-Wahl aufgeben und sich auf sein VDZ-Amt konzentrieren.



Bild: Funke Mediengruppe Mehr zum Thema VDZ-Präsident Stephan Holthoff-Pförtner tritt zurück

Seine Berufung verdeutliche die „große politische und kommunikative Kompetenz sowie die Erfahrung des VDZ-Präsidenten“, die er in die Regierungsarbeit einbringen könne, so der Verband und danktfür „seine intensive Arbeit bei der Vertretung der Verlage in der Öffentlichkeit“. Es falle ihm nicht leicht, das VDZ-Amt aufzugeben, lässt der sich zitieren. Ihm sei bewusst, dass er viele Mitglieder mit dieser Entscheidung enttäusche. „Ich bitte um Verständnis, dass ich den Ruf des neuen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten nicht ablehnen konnte.“Bis zur nächsten Delegiertenversammlung im November führt das Präsidium den VDZ, also dieLars Joachim Rose (Mediengruppe Klambt), Stefan Rühling (Vogel Business Media), Rudolf Thiemann (Liboriusblatt Hamm), – noch – Volker Breid (Motor Presse Stuttgart), Schatzmeister Christoph Müller und nicht zuletzt VDZ-Hauptgeschäftsführer. Die kommenden Monate sollen nun genutzt werden, „um die Delegiertenversammlung vorzubereiten“, die einen neuen Präsidenten wählt.Mehr dazu in Kürze auf HORIZONT Online.