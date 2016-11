VDZ Publisher`s Summit Die Bilder von der Publishers' Night

Can Dündar freut sich über eine Goldene Victoria Foto: VDZ

Am Montagabend kamen rund 1000 Teilnehmer zur Publishers' Night des VDZ. In der Telekom-Hauptstadtrepräsentanz wurden Verleger und VDZ-Ehrenpräsident Hubert Burda, der Präsident des Europäischen Parlaments Martin Schulz, der Journalist und ehemalige Chefredakteur der Cumhuriyet Can Dündar und das Unternehmen SAP mit der "Goldenen Victoria" ausgezeichnet. HORIZONT Online präsentiert die besten Bilder.