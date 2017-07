VDZ Neuer Präsident wird Anfang November gewählt

Der neue Präsident des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) soll am 5. November gewählt werden. Dann kommt nach VDZ-Angaben die Delegiertenversammlung in Berlin zusammen, die über den Nachfolger für Stephan Holthoff-Pförtner entscheiden muss. Er hatte das Amt erst im vergangenen November angetreten, gab es inzwischen aber wieder ab, um Kabinettsmitglied in Düsseldorf zu werden . In der neuen nordrhein-westfälischen Landesregierung ist er Minister für Bundesangelegenheiten, Europa, internationale Beziehungen und Medien.