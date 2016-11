VDZ G+J, Spiegel, Zeit und Medweth treten aus VDZ-Fachverband aus

Dies erfuhr HORIZONT Online aus Verlagskreisen. Bestätigungen und Reaktionen waren zunächst nicht zu erhalten. In ihren Landesverbänden wollen die Häuser hingegen Mitglied bleiben. Damit gehen G+J, Spiegel, Zeit und Medweth den Weg der Bauer Media Group, die Ende 2010 nach Vertriebsstreitigkeiten ebenfalls aus dem PZ-Fachverband ausgetreten war. Damit fehlen dem VDZ hier nun ab Juni 2017 alle großen Hamburger Verlage mit renommierten und großen Publikumstiteln.

Mittlerweile bestätigen die vier Verlage ihre Kündigung in einem gemeinsamen Statement. „Die Ereignisse um die Wahl des neuen Präsidenten haben grundlegende Interessen- und Auffassungsunterschiede über, Ziele und das Miteinander im Verband sichtbar gemacht“, heißt es darin. Man bedauere, „dass dieser Schritt notwendig geworden ist“.Die vier Häuser würden weiterhin entschlossen für die Rechte, Interessen undder Zeitschriftenbranche eintreten und verstünden sich als „Allianz eines modernen, transparenten, digital-zugewandten und gesellschaftlich relevanten Qualitätsjournalismus in Deutschland“. Guter Journalismus brauche finanzielle Freiheit ebenso wie politische. G+J, Spiegel, Zeit und Medweth wollen „ausgewähltemit Businesspartnern und Politik schaffen“. Details dieses Engagements würden nun ausgearbeitet und „zu gegebener Zeit der Öffentlichkeit vorgestellt“. Das klingt fast so, als wollten die Rebellenverlage einen kleinen, feinen Gegen-Verband oder zumindest Gattungsinitiative gründen.In einem knappen Statement bedauert der VDZ-Fachverband diese Entscheidung, begrüßt aber tapfer, dass die vier Verlage in den Landesverbänden bleiben. Dadurch seien sie weiterhin Mitglied im VDZ „und können somit die fachverbandsübergreifenden Themen in dersowie der Tarif- und Steuerpolitik mitgestalten“.Anders als mit ihrem Teilnahmeboykott beim VDZ Publishers‘ Summit in der vergangenen Woche und zuvor mit ihrem Brandbrief an die VDZ-Delegierten sorgen die vier Verlagschefs Julia Jäkel (G+J), Rainer Esser („Zeit“), Thomas Hass („Spiegel“) und Christian Medweth mit ihrer Kündigung nicht mehr nur für ein öffentliches Bild der, das die Schlagkraft der ja nach wie vor meisten gemeinsamen Interessen gegenüber der Politik und branchenfremden Wettbewerbern wie Google und Facebook schwächen dürfte.Nun dürfte auch die Fach- undder PZ-Sparte massiv leiden. So fungiert etwa G+J-Vertriebschef Nils Oberschelp als einer der Sprecher des Arbeitskreises Pressemarkt Vertrieb, auch in anderen wichtigenwie Anzeigen und Digitale Medien spielen Manager der vier Häuser zentrale Rollen – sie werden sich dort bald zurückziehen. Zudem werden dem VDZ ab 2017 erkleckliche Mitgliedsbeiträge der größeren Häuser fehlen.Und: In ihren Sonntags- und Verbandsreden berufen sich die VDZ-Köpfe oft und gerne auf die gesellschaftliche Relevanz der Presse, auf ihre Unverzichtbarkeit für Freiheit und, und sie sonnen sich auch gerne im Glanz von Titeln wie „Spiegel“, „Stern“ und „Zeit“. Bei seiner Außendarstellung und gerne auch im Selbstverständnis profitiert der VDZ also vor allem von den Titeln der Hamburger Rebellenverlage – die nun bald im Fachverband fehlen werden. Damit dürfte auch diedes Verbandes leiden.