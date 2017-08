Umfrage von HD+ 40 Prozent der Fans würden für Bundesliga-Spiele bezahlen

Die große Mehrheit der Fußball-Fans verfolgt Live-Spiele am liebsten vor dem Fernseher. Streamingangebote bevorzugen nur wenige. Die Zahlungsbereitschaft für Live-Übertragungen ist dabei bemerkenswert hoch: Mehr als jeder dritte Fußballfan wäre bereit, für Live-Spiele zu bezahlen. Das geht aus einer Befragung von Kantar TNS im Auftrag der Satellitenplattform HD+ hervor.

36 Prozent sind bereit, zwischen 5 und 9 Euro pro Monat zu zahlen. Zwischen 10 und 15 Euro würden 21 Prozent bezahlen, immerhin

Die Zahlungsbereitschaft ist da, hat aber ihre Grenzen (Bild: HD Plus)

"Fernsehen ist trotz immer mehr Alternativen im Internet mit großem Abstand das wichtigste Medium für Fußball-Live-Übertragungen und die Fans. Günstige Einstiegsangebote können das Interesse und die Zahlungsbereitschaft für Bundesliga live erhöhen",

Ich erwarte, dass neue Angebote wie das Eurosport-Paket von HD+ dazu beitragen, das Potential für Fußball im Pay-TV in Deutschland zu vergrößern."



HD+ verbreitet den Sender Eurosport 2 HD Xtra, der

unter anderem die Freitagsspiele und die Montagsspiele der Fußball-Bundesliga überträgt. Das Eurosport-Paket kostet zusätzlich zum Grundpreis von HD+ 5 Euro pro Monat bei monatlicher Kündigungsfrist oder 55 Euro im voraus (Prepaid) für das ganze Jahr. dh



Demnach verfolgen 76 Prozent der Fußballfans (Befragte mit Interesse an Fußball) Spiele am bevorzugt im Fernsehen. Lediglich 6 Prozent der Befragten schauen sich die Partien lieber per Internetstream an. Der Anteil der Fußball-Interessierten liegt übrigens bei 28 Prozent der Befragten.Dabei ist die Zahlungsbereitschaft für Live-Fußball bei den Fans bemerkenswert hoch: 39 Prozent sind bereit, für Live-Übertragungen zu bezahlen. Große Unterschiede gibt es allerdings bei dem Betrag, den Fußballfreunde locker machen würden:27 Prozent sogar 16 bis 20 Euro. Nur 14 Prozent würden mehr als 20 Euro pro Monat berappen.kommentiert Georges Agnes Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung von HD Plus die Ergebnisse der Umfrage. "seit dem Start der aktuellen Saison