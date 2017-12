Umfrage im Auftrag des SWR Große Mehrheit ist mit ARD und ZDF zufrieden

Auf die Frage: "Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit den Angeboten der öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsender?" antworteten 61 Prozent der Befragten mit "sehr zufrieden" (12 Prozent) oder mit "zufrieden" (49 Prozent). Bemerkenswert: Auch bei den jüngeren Zuschauern von 18 bis 34 Jahren lag die Zufriedenheit mit den Programmangeboten bei 60 Prozent. Am höchsten war die Zufriedenheitsquote bei den über 65-Jährigen mit 67 Prozent, am geringsten war die Zustimmung bei den 35- bis 49-Jährigen. In allen Altersgruppen lag die Zufriedenheitsquote aber bei über 50 Prozent.

Das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap befragte im Auftrag des SWR insgesamt 1004 Männer und Frauen. Anlass der Umfrage ist die Sendung "Mal Ehrlich...", in der es am Mittwochabend um das Thema "Wozu brauchen wir den öffentlichen-rechtlichen Rundfunk?" geht. dh