Twitter-Jahresrückblick Das sind die erfolgreichsten Tweets und Hashtags des Jahres

Für spanischsprachige Let's Player ist er ein Held - bei uns dürfte der Youtuber Elrubius hingegen recht unbekannt sein. Nun darf sich der Spanier einen prestigeträchtigen Titel ans digitale Revers heften: Er sorgte für den bislang erfolgreichsten Tweets des Jahres 2016.

LIMONADA — elrubius (@Rubiu5) 20. August 2016

I don't know about you, but I'm feeling 22. — Harry Styles. (@Harry_Styles) 1. Februar 2016

"To all the little girls watching...never doubt that you are valuable and powerful & deserving of every chance & opportunity in the world." — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 9. November 2016

Das sind die globalen Top Trends auf Twitter im Jahr 2016:

Sein Beitrag vom 20. August brachte es schon auf rund 1,4 Millionen Retweets. Das Interessante daran: Die Jahresbestleistung gelang dem 26-jährigen Spanier mit nur einem Wort: "Limonada".Der Tweet zeigt den enormen Einfluss, denauf seine Fangemeinde hat. Denn bei der Aktion handelte es sich um ein Gewinnspiel: Um das Erreichen von 20 Millionen Youtube-Abonnenten zu feiern, wollte er unter seinen Fans unter anderem Spielekonsolen verlosen. Um teilzunehmen, mussten die Follower den "Limonada"-Tweet retweeten.Nicht einmal, Mitglied der weltweit hallenfüllenden Boyband One Direction, konnte da mithalten. Er bringt es mit seinem Tweet mit dem fast schon philosophischen Satz "I don't know about you, but I'm feeling 22" auf etwas mehr als 700.000 Retweets - und das, obwohl der Beitrag schon aus dem Februar stammt.Und selbst die im US-Präsidentschaftswahlkampf unterlegene, Hoffnung von Millionen Menschen im Kampf gegen Populist und Twitter-Monster Donald Trump, schafft es mit ihrem mitfühlenden Appell für die Frauenrechte nur auf Rang 3 des Rankings.Die globalen Top-Trends, die Twitter im Jahresrückblick ebenfalls vorstellt, sind ein bunter Mix aus Sport, Politik und Lifestyle. An Nummer 1 schaffte es der Hashtag zu den Olympischen Spielen - und das, obwohl es um die Verwendung des Hashtags lange Zeit Diskussionen und Unsicherheiten gab. Man sieht: Wollte das Internationale Olympische Kommittee die korrekte Verwendung von #Rio2016 wirklich kontrollieren, gäbe es einiges zu tun.Die weltweit viel beachtete US-Wahl erobert in dieser Rangliste Platz 2 - dass es der globale Mega-Hype Pokemon Go noch vor dem Hashtag zur Fußball-Europameisterschaft geschafft hat, zeigt, wie groß der Hype tatsächlich war. Inzwischen ist er merklich abgeflaut.1. Rio2016

2. Election2016

3. PokemonGo

4. Euro2016

5. Oscars

6. Brexit

7. Blacklivesmatter

8. Trump

9. RIP

10. GameofThrones



In Deutschland sorgte der Austritt Großbritanniens aus der EU für den meisten Gesprächsstoff: Der #brexit landet auf Platz 1 der in Deutschland am häufigsten verwendeten Hashtags auf Twitter. Im Gegensatz zum globalen Ranking setzte sich die #Euro2016 hierzulande vor #Pokemongo, dafür muss sich der Hashtag der Einzelbegegnung Deutschland - Italien dem Mobile-Game geschlagen geben.

Die Top 5 Hashtags der Twitter-User in Deutschland

Die weltweiten Top Trends auf Twitter in News und Politik

Die weltweit meistgenannten TV Shows auf Twitter

1. #brexit2. #euro20163. #berlin4. #pokemongo5. #geritaBei den Politik- und Nachrichtenthemen gehen die US-Wahl und erneut der Brexit als meistdiskutierte Hashtags hervor. Aber auch die Bürgerrechts-Bewegung "Black Lives Matter" und die Gleichberechtigungs-Kampagne "Love is Love" fanden großen Widerhall auf der 140-Zeichen-Plattform.1. Election20162. Brexit3. Blacklivesmatter4. LoveisLove5. PrayforOrlando6. AltonSterling7. InternationalWomenDay8. PanamaPapers9. PrayforNice10. TurkeyEin Trend, der sich in diesem Jahr fortgesetzt hat, ist die Nutzung von Twitter als Second-Screen-Plattform: Serienfans unterhalten sich auf Twitter gerne und intensiv über ihre Lieblings-Formate. Es verwundert nicht, dass sich dabei die globalen Mega-Brands aus dem Serienbereich an die Spitze setzen konnten. "Game of Thrones" und "The Walking Dead" haben in aller Welt riesige Fangemeinden, was sich auch auf die Konversationen auf Twitter auswirkt.1. Gameofthrones (Game of Thrones)2. Thewalkingdead (The Walking Dead)3. Greysanatomy (Grey’s Anatomy)4. Descendantsofthesun (Descendants of the Sun)5. Masterchefbr (Masterchef Brasil)6. Oitnb (Orange is the New Black)7. Strangerthings (Stranger Things)8. Empire (Empire)9. Thevoice (The Voice)10. Bbb16 (Big Brother Brasil)