Türkei Deniz Yücel seit 100 Tagen in Haft - Anklage lässt auf sich warten

Auf Change.org wurde eine Petition unter dem Motto "Free Deniz" gestartet Foto: Change.org

Zu seinem 100. Hafttag in der Türkei hat der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel am Mittwoch in der "Welt" von seinen Haftbedingungen berichtet. "Nicht nur mir geht es so, in fast allen politischen Verfahren gilt das Prinzip: erst Knast, dann Prozess", schreibt der "Welt"-Korrespondent. Jeder Kritiker werde in der Türkei zuerst in Untersuchungshaft gesteckt, dann die Anklageschrift hinausgezögert. "Ich muss also davon ausgehen, dass aus dem Urlaub ... in diesem Sommer nichts wird", fügt er hinzu.