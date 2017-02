"Trump Today" "Extra 3" präsentiert erstes Nachrichtenformat für #AlternativeFacts

Bild: Screenshot Youtube Mehr zum Thema "Neo Magazin Royale" So lustig erklärt Jan Böhmermann Trump die Errungenschaften Deutschlands

Die zweieinhalbminütige "Nachrichtensendung", die vom Look and Feel stark an die ARD-"Tagesschau" erinnert, strotzt geradezu vor absurden Meldungen und sogenannten "Alternative Facts" - einem Begriff, mit dem Trump-Sprecherin Kellyanne Conway kürzlich für Schlagzeilen sorgte Da wird schon mal ein eigentlich interessanter Bericht über die Pläne des US-Präsidenten, die Regelungen für die Finanzbranche zu lockern, unterbrochen. Und wofür? Für die "Breaking-News", dass zwei Meerschweinchen auf einem Mini-Motorrad aus der Ivanka-Trump-Schmuckmotorrad-Kollektion "10 Meter weit durchs Oval Office gefahren sind". Wahnsinn.Und während der Moderator die Live-Schalte zu einem Trump-Kritiker einfach abbricht, werden sämtliche Wortmeldungen des US-Präsidenten natürlich ungefiltert und ohne Einordnung oder kritische Nachfrage übernommen - so absurd und peinlich sie auch sein mögen. Ach ja, und dass "Investigativer Journalist" laut dem "Nachrichtensprecher" zum "Schimpfwort des Jahres" gekürt wurde und "Trump Today" sogar mehr Zuschauer hat als es auf der Welt gibt, setzt dem ganzen dann noch die Krone auf.Erstmals ausgestrahlt wurde "Trump Today" am Mittwoch Abend im NDR-Fernsehen. Laut einem Sprecher ist nicht geplant, "Trump Today" zu einer ständigen Rubrik zu machen. "Es könnte aber durchaus sein, dass Extra 3 das Format in den kommenden vier Jahren immer mal wieder einsetzten wird." mas