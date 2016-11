Trotz schwächerem dritten Quartal RTL Group hält an Prognose fest

Die Zentrale der RTL Group in Luxemburg Foto: RTL Group

Trotz eines durchwachsenen dritten Quartals bleibt die RTL Group bei ihrer Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Angepeilt werde weiterhin ein Plus zwischen 2,5 und 5 Prozent, teilte der ProSiebenSat.1-Konkurrent am Donnerstag in Luxemburg mit.