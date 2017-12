"The Big Bang Theory"-Ableger Pro Sieben startet neue Serie "The Young Sheldon" am 8. Januar

Seit Jahren ist "The Big Bang Theory" ein weltweites Erfolgsformat und verhilft hierzulande Pro Sieben zu sehr guten Einschaltquoten in der werberelevanten Zielgruppe. Jetzt hat der Sender angekündigt, wann er das Spin-off "Young Sheldon" an den Start bringt.

"The Big Bang Theory"-Figur Sheldon Cooper steht im Mittelpunkt einer weiteren Serie. "Young Sheldon" widmet sich seiner Kindheit und soll bei ProSieben am Montag, 8. Januar (20.45 Uhr) direkt im Anschluss an eine neue Folge der elften "The Big Bang Theory"-Staffel starten. Das teilte der Sender am Mittwoch mit. Die Idee zu "Young Sheldon" hatte Jim Parsons, der den erwachsenen Sheldon spielt. In den USA war die neue Serie bereits zu sehen.Darin wächst wächst der kleine Sheldon Cooper (Iain Armitage) 1989 in einer konservativen Mittelstandsfamilie im US-Bundesstaat Texas auf. Mit neun Jahren kommt der hochintelligente Junge an die High-School. Sheldon hat einige Probleme, sich dort anzupassen, seine Mutter Mary (Zoe Perry) versucht alles, um ihn zu beschützen.Zoe Perry ist im wirklichen Leben die Tochter von Schauspielerin Laurie Metcalfe, die in "The Big Bang Theory" Sheldons Mutter spielt. Während "The Big Bang Theory" als Sitcom in einem Studio vor Live-Publikum gedreht wird, spielt "Young Sheldon" an unterschiedlichen Schauplätzen. tt (mit dpa-Material)