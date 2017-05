Terroranschlag von Manchester "New York Times" verteidigt Veröffentlichung von Tatort-Fotos

Die "New York Times" verteidigt die Veröffentlichung der Tatort-Fotos vom Manchester-Anschlag Foto: dpa

Die " New York Times " hat die Veröffentlichung forensischer Fotos vom Tatort des Terroranschlags in Manchester verteidigt. "Die präsentierten Bilder und Informationen waren weder grausam noch respektlos gegenüber den Opfern", teilte ein Sprecher der Zeitung am Donnerstag auf Nachfrage mit. Sie entsprächen auch der Berichterstattung über verwendete Waffen bei anderen Anschlägen. Die " New York Times " und andere Medien seien bei Terrorattacken rund um die Welt "von Boston bis Paris bis Bagdad" ähnlich verfahren.