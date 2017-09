Talkshow Warum ZDFneo die jüngste Folge von Schulz & Böhmermann aus dem Programm warf

Fans von "Schulz & Böhmermann" schauten am Sonntagabend in die Röhre: Statt einer neuen Folge der Talkshow strahlte ZDFneo kurzfristig einen alten Krimi aus. Der Grund für die kurzfristige Programmänderung: Die Folge verstieß gegen eine Regel zum Auftritt von Politikern vor Wahlen.

Ja es ist leider wahr: Aus produktionellen Gründen muss #SundB heute leider kurzfristig ausfallen. Sorry! Mehr dazu morgen. — ZDFneo (@ZDFneo) 3. September 2017



(1) Die Ausstrahlung von #sundb wurde abgesagt, weil entgegen den Regeln des ZDF zur Teilnahme von Politikern vor Wahlen die SPD-Politikerin — ZDFneo (@ZDFneo) 3. September 2017 Am Montag folgte dann ebenfalls über den Kurznachrichtendienst die Erklärung für die kurzfristige Programmänderung. (2) Franziska Giffey Gast war. Nach den Regeln dürfen Politiker sechs Wochen vor der Wahl nicht in Unterhaltungssendungen auftreten. #sundb — ZDFneo (@ZDFneo) 3. September 2017

(3) Die Sendung wird zu einem späteren Zeitpunkt – außerhalb der 6-Wochen-Frist – ausgestrahlt. #sundb — ZDFneo (@ZDFneo) 3. September 2017





Hier mein Statement zu der Medien-Nachricht, die heute Abend noch passiert:



"Mir ist es zu doof, mich zu diesem Quatsch weiter zu äußern." pic.twitter.com/RLESsmiU8s — Jan Böhmermann (@janboehm) 3. September 2017

Die Regel besagt, dass Politikerinnen und Politiker sechs Wochen vor Wahlen nicht mehr in Unterhaltungssendungen des ZDF auftreten dürfen. Auf der Gästeliste der Sendung stand neben Stefanie Sargnagel, Désirée Nick und Mario Basler auch die SPD-Politikerin und Bezirksbürgermeisterin des Berliner Bezirks Neukölln, Franziska Giffey.Offensichtlich war dem Sender der Verstoß gegen die Richtlinie erst kurz vor der Ausstrahlung aufgefallen. ZDFneo teilte per Twitter am Sonntagabend mit, dass die Sendung "a