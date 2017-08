Talkformat Bild stellt Angela Merkel und Martin Schulz "Die richtigen Fragen"

Die Bild interviewt im Rahmen seiner Talkshow "Die richtigen Fragen" in den kommenden Wochen die Spitzenkandidaten der Parteien. Den Auftakt macht am Montag das Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Fragen für die Interviews hat die Bild bei ihrer Deutschlandtour bei Bürgern eingesammelt.

Die Bild hat anlässlich ihres 65. Geburtstags Anfang dieser Woche eine Tour durch ebenso viele deutsche Städte gestartet , um zu erfahren, was die Menschen in Deutschland bewegt. Die bei dieser Tour ermittelten Themen und Fragen werden in die Gespräche mit den Spitzenkandidaten der relevanten Parteien einfließen. Ausgewählte Beiträge der Tour werden zudem als Videos auch in die Sendungen mit einfließen. Moderiert wird die Sonderreihe von "Bild Daily" von Bild-Politik-Chef Nikolaus Blome."Bei Bild Daily Special zur Bundestagswahl kommen die Bürger aus allen deutschen Ländern und Regionen zu Wort und können die richtigen Fragen, die sie bei der Wahlentscheidung wirklich bewegen, an die Spitzenpolitiker der Parteien stellen", erklärt Julian Reichelt, Vorsitzender der Bild-Chefredaktionen.In der ersten Folge stellt sich am kommenden Montag, 21. August ab 9.30 Uhr Bundeskanzlerin Angela Merkel den "Richtigen Fragen". Am 1. September um 8.30 Uhr folgt das Gespräch mit SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Die Termine mit den Spitzenkandidaten von FDP, Grünen, Die Linke und der AfD stehen noch nicht fest."Die richtigen Fragen" wird auf Bild.de und der Facebook-Seite von Bild zu sehen sein. Im Anschluss an die Interviews wird Bild-Reporter Moritz Wedel die Gespräche zusammen mit Experten und Politikern kommentieren und einordnen. dh