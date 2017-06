Tageszeitungen Wie Joachim Braun die "Frankfurter Neue Presse" umkrempelt

Seit etwas mehr als einem Jahr führt Joachim Braun die Redaktion der "Frankfurter Neuen Presse". Wie zuvor in Bayreuth, baut er auch in Frankfurt kräftig um. Was er damit bezweckt? Er kämpft gegen die Belanglosigkeit regionaler Zeitungen an. Sein erster Arbeitsnachweis ist die heute erscheinende FNP, die nun unter gänzlich neuen Bedingungen entsteht.

Vier Monate dauerte der Umbau der Räumlichkeiten, eine Million Euro hat er gekostet. Am gestrigen Montag weihte die Redaktion ihr neues Zuhause im dritten Stock des Verlags Frankfurter Societäts Medien ein. Die heute erschienene Ausgabe der "Frankfurter Neuen Presse" ist die erste, die in dem 1.000 Quadratmeter großen Newsroom produziert wurde.

Exklusiv für Abonnenten Wie sich die FNP auch digital verändern will, wo sich die Frankfurter Societät in Zukunft sieht und welche Beweggründe und Ziele damit verbunden sind, erläutern Joachim Braun und Geschäftsführer Oliver Rohloff in der am Donnerstag erscheinenden Printausgabe von HORIZONT, die auch auf Wie sich die FNP auch digital verändern will, wo sich die Frankfurter Societät in Zukunft sieht und welche Beweggründe und Ziele damit verbunden sind, erläutern Joachim Braun und Geschäftsführer Oliver Rohloff in der am Donnerstag erscheinenden Printausgabe von HORIZONT, die auch auf Tablets oder - nach einmaliger Registrierung - als E-Paper gelesen werden kann. Nicht-Abonnenten können hier ein HORIZONT-Abo abschließen.