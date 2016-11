"Tagesthemen"-Moderator Jan Hofer nach Magen-Darm-Virus wieder im Dienst

Jan Hofer ist wieder auf dem Damm Foto: NDR/Thorsten Jander

Am Donnerstagabend musste "Tagesthemen"-Sprecher Jan Hofer seine Moderation abbrechen, weil es ihm nicht gut ging. Das Echo in den sozialen Medien war groß. Am Freitag stand er wieder im Dienstplan.