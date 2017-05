Tag der Pressefreiheit Tageszeitungen erscheinen mit Titelmotiv von Yoko Ono

Das Motiv zum Tag der Pressefreiheit stammt von Yoko Ono Foto: FR

Zahlreiche deutsche Tageszeitungen erinnern heute mit einem gemeinsamen Titelmotiv von Yoko Ono an den Internationalen Tag der Pressefreiheit. In Berlin ist das Motiv heute auch im öffentlichen Raum zu sehen. Journalistenverbände mahnen unterdessen auch einen besseren Schutz von Journalisten in Deutschland an.