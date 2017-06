TV-Vermarktung Das große Online-Special zu den Screenforce Days 2017

Die Screenforce Days 2017 finden am 21. und 22. Juni in Köln statt Foto: Screenforce

Am 21. und 22. Juni findet mit den Screenforce Days zum ersten Mal seit Jahren wieder ein zentrales Event der großen TV-Vermarkter statt. An zwei Tagen präsentieren fast alle großen Sender ihre Programmhighlights für die kommende TV-Saison. HORIZONT Online begleitet die Screenforce Days als Medienpartner mit einem eigenen Team vor Ort - unter anderem in Form von zahlreichen Video-Interviews mit den Top-Entscheidern der Branche. Zudem werden alle News zum Thema in diesem Online-Special gesammelt.