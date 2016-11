TV-Supplement "Prisma" launcht Programm-App

Das TV-Supplement "Prisma" hat eine eigene Smartphone-App vorgestellt. Die Anwendung will außer mit dem aktuellen TV-Programm vor allem mit zahlreichen Zusatzfunktionen und Personalisierungsmöglichkeiten punkten. So können User unter anderem nach Filmen mit ihren Lieblingsschauspielern suchen.

Nutzer können sich das Programm in der App unter anderem nach ihren Lieblingssendern sortiert anzeigen lassen, aber auch nach Filmen, Schauspielern oder Serien suchen. Im Suchassistenten können außerdem Favoriten festgelegt und Benachrichtigungen eingestellt werden. Außerdem beinhaltet die Prisma-TV-App ein Film- und Stararchiv, die aktuellen Inhalte aus der wöchentlichen TV-Beilage und ausgewählte Kinostarts der Woche."Unsere App ist die perfekte Verbindung zwischen Magazin und Online-Angebot. Mit ihrer einfachen Bedienung und den Möglichkeiten zur Personalisierung ist sie für unsere Leser eine tolle Ergänzung und ein echtes Stück Prisma für unterwegs", erklärt Chefredakteur Florian Blaschke aus."Die App ermöglicht es uns, unsere Print-Leser zusätzlich in neuen Nutzungssituationen zu erreichen und gleichzeitig auch neue, jüngere Zielgruppen an die Medienmarke Prisma heranzuführen", ergänzt Geschäftsführerin Christina Esser. Die App ist ab sofort im App Store von Apple und im Google Play Store verfügbar. dh