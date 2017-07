TV-Rechte ARD will RTL offenbar die Formel 1 abjagen

Wer überträgt ab 2018 die Formel 1? Foto: RTL / Lukas Gorys

Vor fast genau 26 Jahren, am 7. Juli 1991, übertrug RTL erstmals ein Formel-1-Rennen. Seitdem hat der Kölner Sender die Rennserie durchgängig übertragen und sich als Formel-1-Marke im deutschen TV etabliert. Jetzt bekommt RTL möglicherweise Konkurrenz von der ARD. Die "FAZ" will erfahren haben, dass Das Erste derzeit in Verhandlungen über die Übertragungsrechte der Formel 1 steht.