TV-Quoten RTLs "Winnetou" geht mit schwachen Quoten in die ewigen Jagdgründe

Die "Winnetou"-Neuverfilmung bei RTL war eines der spannendsten TV-Experimente in diesem Jahr. Und zunächst sah auch alles danach aus, als würden die Zuschauer das Projekt gut annehmen. Der Dreiteiler begann in der Tat stark - ließ dann allerdings immer mehr nach.

RTL hatte die Wiederauflage des Western-Klassikers mit Nik Xhelilaj alsund Wotan Wilke Möhring als Old Shatterhand am 25., 27. und 29. Dezember gesendet. Teil 1 "" erzielte bei insgesamt 5,06 Millionen Zuschauern 15,4 Prozent Marktanteil. In der jungen Zielgruppe kamen mit 2,23 Millionen Zuschauern sogar starke 19,2 Prozent Marktanteil zusammen.Den zweiten Teil "" am Dienstag sahen dann schon deutlich weniger Menschen: Insgesamt schalteten 4,33 Millionen Zuschauer den Film ein, der Marktanteil betrug 12,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sank die Sehbeteiligung auf 1,72 Millionen Zuschauer bzw. 14,8 Prozent Marktanteil.Am Donnerstag dann das schwache Ende: Die Gesamtzuschauerzahl für den abschließenden Teil "" brach auf 2,97 Millionen Zuschauer ein, was RTL nur noch 9,5 Prozent Marktanteil einbrachte. In der jungen Zielgruppe hielt der Sender sich mit 1,25 Millionen Zuschauern und 12 Prozent Marktanteil dagegen noch recht wacker. ire