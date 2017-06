TV-Offensive Facebook gibt bis zu drei Millionen Dollar pro Serienfolge aus

Facebook plant eine TV-Offensive Foto: Facebook

Facebook will offenbar in größerem Stil als bislang bekannt in eigene Bewegtbildinhalte investieren. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" plant das soziale Netzwerk nicht nur Kurzclips, sondern auch teure Hochglanzserien.