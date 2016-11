TV-Nachrichten RTL-Journalist Constantin Schreiber wechselt zu ARD-Aktuell

Constantin Schreiber Foto: NDR/@ausblenden.de

Der Fernsehjournalist Constantin Schreiber verstärkt künftig die Redaktion von ARD-Aktuell. Ab Januar 2017 werde Schreiber im Informationskanal "Tagesschau24" moderieren, "Tagesschau"-Ausgaben am Vormittag und am Wochenende präsentieren sowie vertretungsweise durch das "Nachtmagazin" führen, teilte der NDR am Dienstag in Hamburg mit.