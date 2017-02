TV-Markt Österreich Die Folgen des ATV-Verkaufs

Was hinter den Kulissen diskutiert wurde, ist nun offiziell: Die Pro-Sieben-Sat-1-Gruppe greift nach ATV. Der öffentlich-rechtliche ORF muss sich auf die veränderten Wettbewerbsverhältnisse einstellen, mahnt HORIZONT-Austria-Chefredakteurin Marlene Auer.

Sollte es zu keinen Überraschungen kommen – was unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen ist – so wird der österreichische Privatsender von der deutschen Pro-Sieben-Sat-1-Gruppe übernommen. Für die Medienszene bedeutet das: Österreich hätte dann eine noch deutlichere TV-Landschaft mit zwei großen Playern – einem öffentlich-rechtlichen und einem privaten. Der ORF wird sich wappnen müssen, denn sein Gegenüber hätte mit ATV noch mehr Sendezeit, um Inventar auszuspielen.

Selbst mediengattungsübergreifend verändern sich die Rahmenbedingungen: Manche Verleger haben Bedenken, dass sich die Spendings noch weiter und schneller Richtung Bewegtbild verschieben könnten und Print der Verlierer ist. Hinzu kommt: Buchungen werden vermehrt für den DACH-Raum geschalten, Österreich läuft Gefahr, kein eigenständiger Werbemarkt mehr zu sein.Dabei ist Medienkonzentration in Österreich nichts Neues: Ein Magazingigant, ein Printgigant und dominante Platzhirschen in den Bundesländern. Im Fernsehbereich sollnur dank kräftiger Zuschüsse seitens des Mutterunternehmens überleben, heißt es. Vereinzelt halten sich regionale Sender.zeigt, wie man sich auf Total Video der Zukunft vorbereitet: Neben klassischen Sendern gibt es Onlineportale, Gaming-Units, ein breites On-Demand-Angebot und vielleicht schon bald eine noch intensivere Kooperation mitWir erinnern uns: Das Unternehmen wird in Österreich schon seit dem Vorjahr vonvermarktet. Es könnte womöglich die Vorbereitung auf eine inhaltliche Programmverzahnung gewesen sein. Demwird die Entwicklung mit ATV kaum gefallen. Am Küniglberg muss gespart werden, sämtliche Investitionen stehen erneut auf dem Rechnungs-Prüfstand. Nicht zuletzt deshalb wird die Debatte um die Gebühren und den öffentlich-rechtlichen Auftrag nun wieder neuen Spin erhalten. Und damit die Diskussion um eine neue Medienabgabe. Marlene Auer