TV-Markt Österreich ATV-Verkauf: Weitere Interessenten neben Pro Sieben Sat 1

Filmrechtehändler Herbert Kloiber will den österreichischen Privatsender ATV verkaufen. Als potenzieller Käufer wird Pro Sieben Sat 1 gehandelt, die damit ihren Marktanteil ausbauen würden. Aber auch "Österreich"-Herausgeber Wolfgang Fellner und Eva Dichand, Herausgeberin der Tageszeitung "Heute" sind nach Informationen von HORIZONT Austria interessiert.

Eigentümer Herbert Kloiber hatte diese Woche den geplanten Verkauf von ATV an die Pro-Sieben-Sat-1-Gruppe, der demnächst erfolgen soll, bestätigt. "Der Verkauf ist im Zielkorridor. Es gibt nur kleine Hürden zu überwinden", sagte er gegenüber dem "Handelsblatt". Bei Pro Sieben Sat 1 wollte man sich zur Übernahme nicht äußern.

Nun kommt neue Bewegung in den Verkaufsprozess.-Herausgeber, der seit Herbst den TV-Senderbetreibt, bekundet gegenübersein Interesse. "Ja, es gibt ein Angebot", so Fellner. "Und wenn uns Herr Kloiber eine Due-Diligence-Prüfung erlauben würde und diese keine Hindernisse bringt, könnten wir binnen weniger Tage ein rechtsverbindliches Angebot abgeben und die Finanzierung auf den Tisch legen. Aber ohne Due Diligence geht das natürlich nicht – und diese wurde bisher nur Pro Sieben Sat 1 gestattet, uns nicht."Vor wenigen Tagen trat ein weiterer Interessent an die Öffentlichkeit: die Heute-Gruppe., Herausgeberin der Tageszeitung, bekundet in einem Tweet nicht nur Interesse, sondern auch die Absicht, mit einem Angebot in das Rennen um den Privatsender einzusteigen. HORIZONT Austria gegenüber sagt sie: "Ich werde nächste Woche ein Angebot mit einem internationalen Partner für den Kauf von ATV abgeben. Ich sehe nämlich Synergien mit der jungen Zielgruppe unseres Mediums."Dichand betont auch die medienpolitische Rolle. "Ich bin der Meinung, dass zumindest ein Privatsender in Österreich von einer österreichischen Mediengruppe, wenn auch in Kooperation mit einem internationalen Fernsehsender, betrieben werden sollte. Es wäre schade, wenn es nicht zwei Privatsender mit unterschiedlichen Eigentümern in Österreich gäbe", so Dichand.Als weitere potenzielle Käufer wurden in Branchenkreisen und Medienberichten zuletzt immer wieder die Mediaprint, aber auch diegenannt. RTL winkt ab. Man sei in den aktuellen Verkaufsprozess nicht involviert, heißt es aus Köln. "Wir werden von Seiten der Mediengruppe RTL den ,Handelsblatt'-Bericht nicht weiter kommentieren“, so ein Sprecher der Mediengruppe RTL Deutschland. Die Zeitung hatte berichtet, dassdie RTL Group ja den Erwerb von ATV in der Vergangenheit geprüft und ad acta gelegt habe. Marlene Auer / Jürgen Hofer/ Alexandra O'Neill / Sandra Schieder