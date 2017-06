TV-Koch Geht Steffen Henssler zu Pro Sieben?

Wird Steffen Henssler der neue Stefan Raab? Die "Bild" will erfahren haben, dass der TV-Koch bei Pro Sieben anheuert. Erst am Wochenende hatte der 44-Jährige seinen Abschied von Vox angekündigt.

bestimmt nicht vom Bildschirm verschwinden werde". Details zu seiner Zukunft ließ er aber offen.

Der TV-Koch hatte dabei betont, dass er auch nach dem Ende seiner Kochshow bei Vox "Bei Pro Sieben könnte Henssler laut "Bild" in die Fußstapfen von Stefan Raab treten. Der Sender hat das Format "Schlag den Star" nach dem TV-Abschied seines langjährigen Aushängeschilds mit wechselnden Besetzungen weitergeführt. Henssler ist dort bereits als Teilnehmer gegen Extremsportler Joey Kelly angetreten.Pro Sieben hat sich bislang noch nicht zu der Personalie geäußert. Am kommenden Mittwoch stellt der Sender auf den Screenforce Days seine Formate für die kommende TV-Saison vor. Zuvor werde man nicht zu Gerüchten Stellung nehmen, teilt der Sender auf Anfrage mit.Laut "Bild" gibt es aber einen Hinweis auf die TV-Zukunft des TV-Kochs: So habe sich die Produktionsfirma Brainpool, die unter anderem "Schlag den Star" produziert, die Rechte an der Internetdomain Schlagdenhenssler.de gesichert. dh