TV-Formate Vizeum fordert mehr Kuschel-TV

Karin Libowitzky, CEO VIzeum Deutschland Foto: Dentsu Aegis Network

Vizeum fordert mehr TV-Formate, die Geborgenheit und Sicherheit vermitteln. Derzeit dominieren am Vorabend und in der Primetime Crime, Action und Reality das Programm. Vizeum-CEO Karin Libowitzky sieht Nachholbedarf bei den Sendern. Denn die Zuschauer haben ein starkes Bedürfnis nach solchen Formaten. Für Marken, die solche Werte als ihren eigenen Kern definiert haben, wäre es zudem besser, sie könnten in entsprechenden Umfeldern schalten, weil dies die Werbewirkung erhöht. "Werbebotschaften erzielen erst dann den höchsten Wirkungsgrad, wenn die Motivatoren des Zuschauers, des Programms und der Marke zusammen passen", so Libowitzky.