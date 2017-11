TV- und Vermarktungstrends Bewegtbildgipfel gibt Ausblick auf die wichtigsten Themen 2018

Der Bewegtbildgipfel findet am 21. und 22. November in Düsseldorf statt

Was kann die nächste Fernsehergeneration alles leisten? Welche TV-Formate werden bald auch auf deutschen Bildschirmen zu sehen sein? Und wie relevant ist Virtual Reality für Sender und Werbungtreibende eigentlich heute schon? Das sind nur drei Fragestellungen, die auf demam 21. und 22. November in Düsseldorf erörtert werden.

Die Veranstaltung, die erstmals in Düsseldorf stattfindet, gibt einen breiten Überblick über Themen, die die Branche aktuell beschäftigen. So diskutieren Christof Baron (Sanofi), Jin Choi (Facebook) , Thorsten Müller (Reckitt Benckiser), Andreas Neef (L‘Oréal) und Thomas Wagner (Seven-One Media) darüber, ob die Werbeeuros besser digital oder im klassischen TV investiert sind.

Bewegtbildgipfel 2017 Um TV-Vermarktung, Content-Produktion, Mediennutzung, Programmatic Creation, Streaming-Dienste, Reichweiten, Influencer Marketing und die künftige Verteilung der Werbespendings geht es auch beim Bewegtbildgipfel 2017, den HORIZONT am 21. und 22. November in Düsseldorf ausrichtet. Mehr Informationen und Tickets gibt es hier

Erste Erfahrungen mit Virtual Reality präsentieren in Best Cases Niko Landauer (), Cyrus Saihan () und Eva Messerschmidt ().Ein Plädoyer für Kurzformate hält, Illustrator und Gründer der Filmemöglichmacherei Gary Glotz. Überund die Maßstäbe, die die Serie gesetzt hat, berichtet Marcus Ammon (Sky). Und-Chefgibt einen Ausblick, woran der Sender, dessen 3. und letzte Staffel vonnächste Woche startet, arbeitet.Erstmals gibt es beim Bewegtbildgipfel auch eine Bühne mit Masterclasses. Diese wird parallel zum Kongressprogramm am 2. Tag bespielt. Dort werden unter anderem Best Cases vonundgezeigt und die "Rechtlichen Fallstricke bei der Werbekennzeichnung im Influencer Marketing" erläutert. pap