"Süddeutsche Zeitung Familie" "SZ" bringt zweiteiliges Familienmagazin an den Kiosk

Das Magazin für Eltern und Kinder besteht aus zwei Teilen Foto: Süddeutsche Zeitung

Die "Süddeutsche Zeitung" bringt einen neuen Ableger an den Kiosk. Das Magazin "Süddeutsche Zeitung Familie" besteht aus zwei Teilen und richtet sich zum einen an Kinder im Vor- und Grundschulalter und zum anderen an deren Eltern. Verantwortet wird das Magazin von der ehemaligen "Neon"-Chefredakteurin Vera Schroeder.