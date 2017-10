Studio 71 / Licensing Wie Pro Sieben Sat 1 Influencer ConCrafter seinen Lebenstraum erfüllt

Damit trifft der selbsternannte „größte Pizzafan der Welt“ Luca auf die junge Marke Gustavo Gusto, die den Spagat zwischen italienischer Kochkunst und Tiefkühlkost bewältigen will. Für den Social-Media-Star, dem mehr als 2,7 Millionen Youtube-Abonnenten und 1,8 Millionen Instagram-Fans folgen, geht mit seiner eigenen Pizza nun nach eigenem Bekunden ein „Lebenstraum“ in Erfüllung. Sowohl in seinen Videos als auch auf seinen Merchandising-Shirts finden sich immer entsprechende Bezüge zu seinem Lieblingsessen.

„Wenn digitale Welt und stationärer Handel wie in diesem Projekt eine authentische Brücke bilden, passt eine solche Umsetzung perfekt“, sagt der für das gesamte Künstler-Portfolio verantwortliche-Geschäftsführer. Auch, Chef von, glaubt an das Potenzial der Kooperation: „Durch die besonders enge Zusammenarbeit erreichen wir, dass der Influencer zu 100 Prozent hinter dem Produkt steht und den Launch authentisch und über alle Kommunikationskanäle hinweg unterstützt.“ So seien die Influencer jeweils aktiv an der Produktgestaltung und -entwicklung beteiligt. Erhältlich ist die ConCrafter-Sonderedition ab dem heutigen Dienstag in ausgewählten Rewe- und Edeka-Filialen. kan