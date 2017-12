Studie Wie Emojis auf Instagram eingesetzt werden - und wie sie wirken

Emojis sind unabdingbarer Bestandteil der Social-Media-Kommunikation. Doch wie häufig werden Smiley und Co. überhaupt eingesetzt? Und gibt es Emojis, die besser funktionieren als andere? Der Social-Analytics-Dienstleister Quintly hat dies nun am Beispiel Instagram untersucht.

Für die "Instagram Emoji Study 2017" wertete Quintly 29.000 Instagram-Profile und 5,5 Millionen Posts aus, die zwischen Januar und Juli 2017 abgesetzt wurden. Die Ergebnisse zeigen zunächst, dass sich Emojis auf Instagram großer Beliebtheit erfreuen: Im Juli hatten 56,5 Prozent der untersuchten Profile mindestens einen Beitrag mit einem Emoji darin gepostet.Allerdings lässt sich folgende Regel ableiten: Je größer ein Profil, desto häufiger werden Emojis eingesetzt. Im Segment der Accounts mit 1 bis 1.000 Followern posteten im Juli lediglich 24 Prozent Emojis. Am häufigsten werden die kleinen Icons von Profilinhabern eingesetzt, die zwischen einer und zehn Millionen Follower haben (83,88 Prozent).Die vor allem für Influencer und Unternehmen interessanteste Erkenntnis dürfte aber sein, dass Emojis die Interaktionsraten auf Instagram in die Höhe treiben können. Die Quintly-Analyse zeigt, dass Posts mit mindestens einem Emoji darin im Schnitt 15 Prozent mehr Interaktionen im analysierten Zeitraum erzielten. Das beweist, dass Emojis mehr sind als nur nette Dekoration.Allerdings ist Post nicht gleich Post und Emoji nicht gleich Emoji. So erfreuen sich Videos auf Instagram immer größerer Beliebtheit. Die Quintly-Daten belegen jedoch, dass die Nutzer Emojis in Bild- und Video-Posts ungefähr gleich häufig nutzen. Im Untersuchungszeitraum enthielten 31 Prozent der Bild-Beiträge und 29 Prozent der Video-Posts Emojis. Dabei haben die Instagrammer offensichtlich einen klaren Favoriten: Das mit Abstand am häufigsten eingesetzte Emoji ist laut Quintly das Kamera-Symbol. ire