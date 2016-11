Studie Jeder Zweite will an Weihnachten weniger fernsehen - angeblich

Auch an Weihnachten wird viel ferngesehen Foto: Colourbox

Weihnachten ist bekanntlich die Zeit der Familie. Wer die Feiertage trotzdem gern einfach faul vor der Glotze verbringen würde, hat also in der Regel schlechte Karten. Dass dies auch die Mehrheit der Deutschen so sieht, zeigt eine Studie des Marktforschers Emnid für das Magazin "Reader's Digest". Doch an der Ernsthaftigkeit dieser "guten Vorsätze" darf gezweifelt werden.