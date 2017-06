Ströer T-Online-Newsroom in Berlin eröffnet

Blick in den Newsroom von T-Online.de in Berlin Foto: Ströer

T-Online.de entsteht ab sofort in Berlin. Am Montag eröffnete Ströer in der Torstraße im Zentrum der Hauptstadt seinen neuen Newsroom. Von Berlin aus will das Unternehmen das Portal weiter ausbauen und zu "einer führenden publizistischen Stimme" entwickeln.